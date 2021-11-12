باقري: الهدف من المفاوضات هو الغاء الحظر غير الشرعي

العالم - ايران

وأوضح باقري في المقابلة التي أجرتها قناة "برس تي في" معه، بأن المفاوضات النووية انتهت عام 2015 وتمخض عنها الاتفاق النووي، بينما الولايات المتحدة عندما انسحبت من الاتفاق النووي فانها انتهكت الاتفاق وكذلك القرار 2231، وانها فرضت من جديد الحظر كما انها فرضت اجراءات جديدة للحظر، والهدف الرئيسي من المفاوضات القادمة هي عودة الولايات المتحدة عن هذه الاجراءات .

وأعتبر باقري أن الخطوات النووية التي أقدمت عليها ايران تأتي ردأ على الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وانها لا تخرج عن اطار الاتفاق النووي، بينما الاجراءات الأميركية تتعارض مع القوانين الدولية والقرار 2231، من هنا ينبغي اتخاذ قرار حول الحظر غير الشرعي.

يتبع