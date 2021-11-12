مصر تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة

العالم-مصر

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 341188 من ضمنهم 285615 حالة تم شفاؤها، و19309 حالات وفاة".

وكان مساعد وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، قد أعلن أن الوزارة لم ترصد أي متحورات جديدة لكورونا في البلاد.

وقال مجاهد في مداخلة هاتفية: "نحن الآن في ذروة الموجة الرابعة لكن مقارنة بالموجة الأخيرة تعتبر نسب الإصابة أقل"، منوها أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة في مصر حتى الآن.

كما أشار مجاهد إلى أنه بداية من الاثنين المقبل لن يسمح لأي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا بالدخول المؤسسات الحكومية.