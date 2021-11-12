ما رأيكم .. ما اهمية مواقف السيد حسن نصرالله في كلمته بيوم الشهيد؟

العالم - ما رأيكم

ويضيف هؤلاء حول كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الشهيد قائلاً أن الكيان الصهيوني يقف على أجر ونص كلما يستشهد اي مقاوم من حزب الله في سوريا مشيراً الى أن الكيان الصهيوني يرى نفسه أمام هاجس حقيقي ليلاً ونهاراً من احاطته من قبل رجال حزب الله.

ويوضح هؤلاء على أن رجال حزب الله يسمعون جنود الإحتلال ويراقبون دورياتهم العسكرية لدرجة تشعر بالخوف من المرور على الحدود مع لبنان في ساعات محددة وهناك حالة رعب في داخل الكيان الصهيوني الذي كان موجوداً لدى الدول العربية والشعوب العربية في الماضي حيث تحول الآن هذا الخوف الى داخل كيان الصهيوني.

من جهته يقول خبراء في الشؤون الصهيونية أن سيناريوهات الرعب التي بدأت ترتسم أمام الكيان الصهيوني منذ حرب تموز 2006 حيث بدأت تتشكل احتمالات وخيارات التي تتعمد على معلومات استخبارية حيث تتحدث هذه المعلومات عن وجود 3 سيناريوهات مرعبة للإسرائيليين، السيناريو الأول هو اقتحام الجليل واحتلال بعض المناطق والمستوطنات وهذا الأمر يشكل سابقة تاريخية غير معهودة، السيناريو الثاني هو امطار "إسرائيل" بكثافة صاروخية لم يسبق لها مثيل ويتوقع كيان الإحتلال امطار الأراضي المحتلة بـ4 آلاف صاروخ بشكل يومي، السيناريو الثالث هو قدرة حزب الله في تحريك ما يسمى خلايا نائمة.

ويوضح هؤلاء أن الكيان الصهيوني راهن طيلة السنوات الماضية على تحريك ادوات اقليمية لإستنزاف حزب الله ومشاغلته وتطويقه لكنه فشل في تحييد المخاطر الوجودية التي يمثلها حزب الله ومحور المقاومة.

من جانب آخر كتاب سياسيون أن محور المقاومة حقق انجازات متعددة على اكثر من صعيد منها ما يحصل في سوريا وفشل خطة اسقاط الرئيس بشار الأسد وتقسيم سوريا الى اكثر من دولة.

ويضيف هؤلاء أنه سيتم تحرير بعض المناطق المحتلة في سوريا من قبل أمريكا وتركيا والجماعات الإرهابية بشكل تدريجي لكن الأمر المحسوم هو أن خطير تفكيك سوريا تم تجاوزه.

ويعتبر هؤلاء زيارة ويزير الخارجية الإماراتي الى سوريا هي بداية عودة سوريا الى الساحة الدولية والإعتراف بدورها خصوصا بعد بعد الضوء الأخضر الأمريكي لمشاركة سوريا بما يسمى الخط العربي للنفط" دون تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية.

ويؤكد هؤلاء ابو زيد على أن انتصارات محور المقاومة كانت ببركة دماء وتضحية الشهداء.

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