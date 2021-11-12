بورما: الحكم بالسجن 11 عاما على صحافي أميركي

العالم - أسيا والباسفيك



وأعلنت صحيفة فرونتير ميانمار في هذا الشأن أنها «تشعر بخيبة أمل شديدة من قرار اليوم بالحكم على رئيس تحريرها، داني فينستر، بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 11 عاما، على خلفية ثلاث تهم، هي التحريض على المعارضة وتشكيل جمعيات غير قانونية وانتهاك قانون الهجرة».



وفي قضية منفصلة، وجهت إلى الصحافي تهمتا الإرهاب والتحريض على الفتنة، ويمكن بالتالي أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.



وكان فنستر، البالغ من العمر 37 عاما، يعمل في الصحيفة منذ نحو عام. وهو محتجز في «سجن إنسين» قرب رانغون.



من جهته، وصف كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية في بورما، ريتشارد هورسي، الحكم بأنه «شائن»، مؤكدا أنه «بمثابة رسالة موجهة لا إلى الصحافيين الدوليين فقط، بل إلى الصحافيين البورميين أيضا، ومفادها أن القيام بتغطية صحافية حقيقية للوضع، قد تؤدي بهم إلى السجن لسنوات عديدة»، على حد تعبيره.



يشار إلى أن بورما غارقة في حالة من الفوضى، منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من شباط، وأنهى فترة وجيزة من الديمقراطية كانت قد تلت عقودا من حكم العسكر.