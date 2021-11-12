الخارجية الإيرانية توضح نقطة بداية محادثات فيينا القادمة

العالم - خاص بالعالم

نقطة البداية لجولة المحادثات القادمة في فيينا، ستكون إلغاء الحظر الاميركي غير القانوني ضد ايران، ولا محادثات خارج هذا الاطار، مسار رسمه مساعد وزير الخارجية وعضو فريق التفاوض الايراني علي باقري كني، الذي أكد أن لا حاجة لمفاوضات نووية جديدة، وأن المحادثات المقررة لا تهدف الى التوصل الى اتفاق جديد، ولكنها تهدف في الاساس إلى إلغاء الحظر الامريكي لانتهاكه للاتفاق النووي وقرار مجلس الامن الدولي رقم2231.

باقري كني شدد على أن عودة ايران لالتزاماتها النووية التي قلصتها في خمس خطوات، مرهونة بعودة واشنطن الى الاتفاق والغاء كافة اجراءات الحظر.

محادثات الوفد الايراني، وجولاته الاوروبية الاخيرة، من فرنسا والمانيا وبريطانيا، والتي وصفها باقري كني بالبناءة والتطلعية، رغم صراحتها وجديتها، إلا أنها لم تكن نووية، مشددا على أن طهران أكدت على ضرورة تقديم ضمانات تمنع تكرار انتهاك الاتفاق من قبل أي ادارة امريكة مقبلة.

وضمن جولته الاوروبية وصل باقري كني إلى العاصمة الاسبانية مدريد، لإجراء محادثات مع مسؤولي الخارجية الاسبانية، حول القضايا الثنائية والإقليمية ومحادثات فيينا المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وكذلك لقاء المنسق الأوروبي للمحادثات النووية إنريكي مورا.

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