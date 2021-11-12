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الصحة العالمية: مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية الحاد

الصحة العالمية: مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية الحاد
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم، إنه من المتوقع أن يعاني حوالي 3.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.

العالم - افغانستان

وأضافت مارغريت هاريس، لصحفيين في جنيف عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابل: "إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد... يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان، ولا يمكنه أن يتحمل تبعات ذلك".

وشهدت أفغانستان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ استولت حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس، وارتفع التضخم بفعل تجميد أرصدة البنك المركزي الأفغاني المودعة في الخارج وتبلغ تسعة مليارات دولار، بالإضافة إلى وقف سحب الأموال الخارجية، حيث تعاني البلاد من وضع اقتصادي ومعيشي سيئ.

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الصحة العالمية: مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية الحاد