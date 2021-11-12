اعلام الاحتلال: عملية 'المترو' ضد أنفاق المقاومة في غزة فشلت

العالم ـ فلسطين

موقع “والا” العبري أشار إلى أن المقاومة أطلقت صباح اليوم صواريخ تجريبية تجاه البحر، وهي المرة الثانية خلال الأسبوع، والرابعة خلال الشهر الماضي. صحيفة “يديعوت” العبرية، أوضحت أنه “بات من الواضح أن عملية “المترو” ضد أنفاق المقاومة في غزة خلال العملية العسكرية الأخيرة، قد فشلت”.

وقالت الصحيفة إن “الاستخبارات الإسرائيلية لم تقم بتقييم نوايا حماس التي افتتحت الجولة بإطلاق صواريخ على منطقة القدس، ويجب أن نتذكر أن الجبهة الداخلية للاحتلال بما في ذلك غوش دان تعرضت لهجوم صاروخي شديد خلال هذه العملية”.

وأضافت “نلاحظ الآن أن كلا الجانبين له مصلحة في الهدوء الحالي، إذ تعيد حماس بناء قوتها وتحاول ملء مخزون الصواريخ، وتسعى بشكل أساسي إلى إيجاد خطط هجومية جديدة – منطقة غزة كما هو الحال دائمًا تظل حساسة ومتفجرة، بعد نصف عام من العملية يمكن القول إنه ساد الهدوء حتى الآن، ولكن يفهم الطرفان أن الحرب مسألة وقت”.