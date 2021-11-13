السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الدوحة تدعو للتواصل مع طالبان وتحذر من التخلي عن أفغانستان

الدوحة تدعو للتواصل مع طالبان وتحذر من التخلي عن أفغانستان
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، على ضرورة التواصل مع حركة طالبان.

العالم - قطر

وحذر "آل ثاني"، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" في واشنطن، عقب مراسم توقيع اتفاقية تولت قطر بموجبها دور راعي مصالح الولايات المتحدة الدبلوماسية في أفغانستان، من أن التخلي عن أفغانستان سيكون خطأ، مشددا على أن العزلة ليست حلا لأي مشكلة.

وحث وزير الخارجية القطري طالبان على الوفاء بالالتزامات التي قدمتها لدى عودتها إلى سدة الحكم، داعيا المجتمع الدولي في الوقت نفسه إلى مواصلة انخراطه في الملف الأفغاني وعدم التخلي عنه.

واعتبر أن "التواصل مع طالبان هو السبيل الوحيد للمضي قدما في ملف أفغانستان"، حسب تعبيره.

وتابع أن الدوحة ترى أولويتها في العمل على تقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء.

روابط ذات صلة

شاهد..هل ستنزلق افغانستان نحو حرب اهلية؟

"طالبان" تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدوحة تدعو للتواصل مع طالبان وتحذر من التخلي عن أفغانستان

أزمة المهاجرين في أوروبا.. تركيا تمنع مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر جوا إلى بيلاروسيا

العراق.. تفاصيل الإطاحة بإرهابي خطير لـ"داعش" في كركوك

احتجاجات في دير الزور تطالب "قسد" بالافراج عن المختطفين

رئيسا الصين وأمريكا يلتقيان افتراضيا يوم الثلاثاء

"مؤتمر باريس" يهدد بعقوبات على من يعرقل الانتخابات الليبية