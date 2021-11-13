الدوحة تدعو للتواصل مع طالبان وتحذر من التخلي عن أفغانستان

العالم - قطر

وحذر "آل ثاني"، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" في واشنطن، عقب مراسم توقيع اتفاقية تولت قطر بموجبها دور راعي مصالح الولايات المتحدة الدبلوماسية في أفغانستان، من أن التخلي عن أفغانستان سيكون خطأ، مشددا على أن العزلة ليست حلا لأي مشكلة.

وحث وزير الخارجية القطري طالبان على الوفاء بالالتزامات التي قدمتها لدى عودتها إلى سدة الحكم، داعيا المجتمع الدولي في الوقت نفسه إلى مواصلة انخراطه في الملف الأفغاني وعدم التخلي عنه.

واعتبر أن "التواصل مع طالبان هو السبيل الوحيد للمضي قدما في ملف أفغانستان"، حسب تعبيره.

وتابع أن الدوحة ترى أولويتها في العمل على تقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء.