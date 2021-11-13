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من 8 محاور.. انطلاق عملية كبرى ضد "داعش" في جبال حمرين (صور)

من 8 محاور.. انطلاق عملية كبرى ضد
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا "داعش" الارهابية في جبال حمرين بمحافظة ديالى، شرق بغداد، مبينة أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية.

العالم-العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "قيادة قاطع عمليات ديالى في الجيش والحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المحاور الشمالية والشرقية انقسمت أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ 110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلاً عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات".

وأشار إلى أن "العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة".

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من 8 محاور.. انطلاق عملية كبرى ضد "داعش" في جبال حمرين (صور)

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