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قتلى ومصابون باقتتال بين مسلحين موالين لتركيا في سوريا

قتلى ومصابون باقتتال بين مسلحين موالين لتركيا في سوريا
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من المسلحين المرتبطين بقوات الاحتلال التركي جراء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين التنظيمات الإرهابية بريفي الحسكة والرقة.

العالم-سوريا

وبحسب وكالة "سانا" السورية فإن هذه الاشتباكات تأتي في سياق الاقتتال المتواصل بين تلك التنظيمات لاقتسام النفوذ والمسروقات وطرق التهريب من جهة والفوضى والانفلات الأمني بتلك المناطق من جهة أخرى.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة اندلعت بين تنظيمات إرهابية تابعة لما يسمى “فرقة الحمزة” المرتبطة بالاحتلال التركي قرب صوامع مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي ما أدى إلى مقتل إرهابي وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المشافي التركية".

وفي السياق، أشارت المصادر إلى "تواصل الاقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “فيلق الشام” و”أحرار الشرقية” بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في قرى وبلدات الشركراك وحمام التركمان وعين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين ونشر حالة من الخوف والهلع بين المدنيين".

وقتل وأصيب عدد من المسلحين الموالين لتركيا الثلاثاء الماضي جراء اقتتال اندلع بين ما يسمى “فيلق المجد” وما يسمى “الشرطة العسكرية” استخدمت فيه الأسلحة الرشاشة والقذائف في محيط قرية تل فندر بمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

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