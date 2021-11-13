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تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
مراسل العالم: انطلاق التظاهرات الشعبية في عدد من مناطق العاصمة السودانية الخرطوم
مراسل العالم: انتشار امني وعسكري مكثف في معظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم واغلاق اغلب الجسور تحسبًا لمليونية السبت
مراسل العالم: طيران العدوان يستهدف بـ 3 غارات حطام طائرة "سكان إيغل" الاميركية الصنع التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية في الجوبة بمارب
بوتين : التدريبات العسكرية بين واشنطن والحلف الأطلسي في البحر الأسود تمثل "تحديا خطيرا"
متحدث القوات المسلحة اليمنية: تعتبر هذه الطائرة هي السادسة من نفس النوع الذي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال هذا العام
متحدث القوات المسلحة اليمنية: إسقاط الطائرة (سكان إيغل) تم بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا
متحدث القوات المسلحة اليمنية:اسقاط طائرة تجسسية من طراز (سكان إيغل) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء الجوبة بمأرب
وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين روسيين اثنين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروسيا
وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين روسيين اثنين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروسيا
رئيس الحكومة الليبية: سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من قبل الشعب إذا تمت الانتخابات بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-11-2021
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السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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