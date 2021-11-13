السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-11-2021

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-11-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-11-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرياض في طريقها نحو التطبيع..كيف ومتى؟!

غارات تركية تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-11-2021

وفاة طفل سوري جراء نقص الغذاء والدواء في مخيم الركبان

قتلى ومصابون باقتتال بين مسلحين موالين لتركيا في سوريا

مسؤول ايراني: أتيح الوصول الى أرصدة مجمدة بـ 3.5 مليار دولار