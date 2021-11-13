مراسل العالم يكشف تفاصيل ما يجري في السودان

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا: ان مشاهد التظاهرات تتوالى تباعاً وكلها تصب في خانة المدنية ورافعين هتافات تطالب بمدنية الدولة وعودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك والعودة الى ما قبل 25 من اكتوبر وهو الانقلاب العسكري الذي حدث في ذلك التاريخ.

واوضح ان علم السودان الموحد يرتفع في كل التظاهرات الحاشدة، وان عدد من المسيرات التظاهرية قوبلت بغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق الثوار الذين يهتفون باسقاط البرهان والمطالبة بعودة الدولة المدنية كاملة غير منقوصة، خاصة في وسط الخرطوم وفي شارع المطار بك.

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