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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

السودان وحكم العسكر.. وموقف روسيا من مناورات الناتو بالبحر الأسود

السودان وحكم العسكر.. وموقف روسيا من مناورات الناتو بالبحر الأسود
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اعلان لجنةُ أطباءِ السودان أنَّ شخصاً قُتل بالرصاص في أم درمان وجرح العشرات في مواجهاتٍ مع القواتِ الامنيةِ خلال الاحتجاجاتِ ضد حكم العسكر.

العالم- خاص بالعالم

وقد نُظمت في الخرطوم تظاهراتٌ تحت مسمّى مليونيةِ الغضب للمطالبةِ بإسقاطِ المجلسِ العسكري .. واستَبَقت القواتُ العسكرية التظاهراتِ بالانتشارِ الواسع واغلاقِ اغلبِ الشوارع وجميعِ الجسور في ولايةِ الخرطوم فيما توقعَ مراقبون مزيداً من التأزم بعد رفض قوى الحرية قراراتِ البرهان.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول.. وصفَ الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين مناوراتِ اميركا وحلفائِها في الناتو بمنطقةِ البحر الاسود بالخطيرةِ جداً، موقفُ الرئيسِ الروسي يأتي فيما يتصاعدُ التوترُ بين روسيا ودولٍ غربية وجهت لروسيا اتهاماتٍ بالتورطِ في ازمةِ المهاجرين والتلاعب بإمداداتِ الغاز لدوافعَ سياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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