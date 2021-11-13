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وزير دفاع إثيوبيا يحذر من تحديات أمنية تهدد بسقوط حكومة أبي أحمد

وزير دفاع إثيوبيا يحذر من تحديات أمنية تهدد بسقوط حكومة أبي أحمد
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الدفاع الإثيوبي، أبراهام بلاي، من تحديات وتهديدات أمنية كبيرة، داخلية وخارجية، تواجهها بلاده في الوقت الراهن ويهدد بسقوط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.

العالم - أفريقيا

وقال بلاي في حديث له بأحد الاجتماعات نقلته وسائل إعلام اثيوبية اليوم السبت، إن اديس ابابا "تواجه حاليًا تحديات وتهديدات أمنية كبيرة داخلية وخارجية على حد سواء ، من قبل الأعداء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف البلاد.

وأوضح أن "الأعداء الداخليين ومن يدعمونهم بالخارج يهدفون للإطاحة بالحكومة في إثيوبيا".

وحول الإجراءات الأمنية الاحترازية التي تتخذها أجهزة الأمن الإثيوبية المختلفة في العاصمة ومناطق أخرى، قال وزير الدفاع إنه تم إنشاء لجنة لتقييم جميع الإجراءات التي تتخذها الشرطة الفيدرالية والمؤسسات الأمنية الأخرى لمنع حدوث أي انتهاكات بشأن حرية وحقوق جميع المواطنين المدنيين.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن "الحرب التي تخوضها بلاده ليست بالرصاص الحي، وإنما هي بالشائعات الكاذبة التي يقوم بها العدو (لم يحدده) من الداخل والخارج".

وأضاف أنه "ليس من المناسب من جانبنا استخدام المعلومات الكاذبة ضد العدو؛ لأن الحكومة عليها مسؤولية، لكن العدو لا يتمتع بالمسؤولية الأخلاقية، لذا ينشر الأكاذيب والدعاية الكاذبة"، بحسب تعبيره.

ومنذ أكتوبر، بدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار بعمليات عسكرية مشتركة ضد "جبهة تحرير تيجراي"، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بالإقليمين بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، وتقول قوات تيجراي بأنها وصلت الى مناطق قريبة من العاصمة اديس ابابا وان سقوط العاصمة قد يستغرق اقل من شهر، من جهتها تتهم الامم المتحدة الجهات المتصارعة في اثيوبيا بارتكاب جرائم قد ترقى الى جرائم حرب.

في.

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