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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين بنيران قوات الامن السودانية الى أربعة
مراسل العالم: الجيش السوري يصد هجوماً عنيفا لجماعة داعش الارهابية على بادية المسرب بريف ديرالزور الغربي ويوقع قتلى وجرحى بصفوف التنظيم
مراسل العالم: الجيش السوري يصد هجوماً عنيف لجماعة داعش الارهابية على بادية المسرب بريف ديرالزور الغربي ويوقع قتلى وجرحى بصفوف التنظيم
طالبان تؤكد ان الانفجار الذي وقع بحافلة صغيرة في منطقة ذات غالبية شيعية غرب كابل خلف ٣ ضحايا بين قتيل وجريح وتقول إن اي جهة لم تتبناه
ستة قتلى بانفجار في العاصمة الأفغانية
مسؤول في طالبان: انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة في منطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية
سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأفغانية وسقوط ضحايا
لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهر بنيران قوات الأمن في أم درمان
قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الخرطوم وأم درمان
قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-11-2021
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السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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