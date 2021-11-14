العالم-العراق

وقال الحشد، في بيان: "تمكنت قوة من اللواء 25 بالحشد الشعبي، السبت، من إحباط تعرض لفلول داعش الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

وأوضح البيان: "حاول عناصر من فلول داعش الارهابي التعرض على قطعات اللواء 25 بالحشد الشعبي جنوب غرب الحضر، قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار".

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من حملة واسعة شارك فيها "الحشد الشعبي" ضد التنظيم، الذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق.

كما فقد "داعش" كل الأراضي التي سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الماضية.