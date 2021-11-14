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البنك المركزي الايراني يعلن عن تخصيص مليار دولار لتوفير السلع الاساسية

البنك المركزي الايراني يعلن عن تخصيص مليار دولار لتوفير السلع الاساسية
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير العلاقات العامة للبنك المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية مصطفى قمري وفا عن تخصيص نحو مليار دولار السبت لتوفير السلع الاساسية للبلاد.

العالم - ايران

وكتب قمري وفا في حسابه على موقع تويتر السبت: انه تم خلال اليوم الجاري (السبت) تخصيص نحو مليار دولار لاستيراد السلع الاساسية.

واضاف: ان قسما من هذا المبلغ تم توفيره من الموارد التي وضعت حديثا تحت تصرف البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قد اعلن في وقت سابق انه بادر منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) لغاية 22 آب/اغسطس بالتنسيق مع وزارات "الصناعة والمناجم والتجارة" و"الجهاد الزراعي" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" لتوفير العملة الاجنبية للسلع الاساسية والادوية بمقدار 7 مليارات و 252 مليون دولار من العملة الاجنبية المخصصة للعام الجاري بصورة نقدية او بهيئة اعتمادات.

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