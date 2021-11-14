الجيش الصهيوني يبدأ مناورات عسكرية اليوم

العالم - الاحتلال

وقال حساب الجيش الصهيوني في تغريدات عبر "تويتر" إن "مناورة عسكرية تبدأ غدا (اليوم) الأحد وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، في منطقة إيلات ووادي عربة".

وأضاف أنه "يفترض أن يتم استدعاء قوات الاحتياط خلال تلك المناورة العسكرية"، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك حركة نشطة للطائرات والمركبات وقوات الأمن الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه "سيسمع دوي انفجارات في المنطقة المفترض إجراء المناورات بالقرب منها".

وتابع أن "التدريب العسكري يأتي كجزء من الخطة المطروحة مسبقا للعام الجاري 2021، والذي يهدف إلى العمل على تحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي، وتطبيق سيناريوهات مفاجئة، فضلا عن محاولة تطبيق الدروس المستفادة من العمليات العسكرية السابقة".