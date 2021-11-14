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نيويورك تايمز..

أمريكا تخفي 'جريمة حرب' ارتكبتها ضد المدنيين بسوريا في 2019

أمريكا تخفي 'جريمة حرب' ارتكبتها ضد المدنيين بسوريا في 2019
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جيش الاحتلال الأمريكي تعمد إخفاء جريمة ارتكبها بحق المدنيين في سوريا عام 2019 وأوقعت 64 ضحية من النساء والأطفال.

العالم-سوريا

وذكرت الصحيفة في تقرير السبت أن ضربتين جويتين متتاليتين نفذتهما القوات الجوية الأمريكية قرب قرية الباغوز بريف دير الزور بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مشيرة إلى أنها “جريمة حرب محتملة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية زاعمة “أنهما مبررتان”.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه المناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين التحالف والتنظيم التكفيري لاستهداف الجيش السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.

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