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قرقاش يصب جام غضبه على حمد بن جاسم..لماذا؟

قرقاش يصب جام غضبه على حمد بن جاسم..لماذا؟
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

شن مستشار الرئيس الإماراتي ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق "أنور قرقاش"، هجوما عنيفا على رئيس وزراء قطر السابق "حمد بن جاسم"، دون تسميته.

العالم - الإمارات

وغرّد قرقاش: "أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات".

وتابع: "سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع".

وتأتي تغريدة "قرقاش" بعد تغريدة لابن جاسم تحدث فيها عن دور لدولة عربية بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي بما يجري في السودان.

وفسر مغردون تصريح "ابن جاسم" بأن الدولة المقصودة هي الإمارات، فيما قالوا إن تغريدة "قرقاش" يعني بها وزير خارجية قطر الأسبق.

وبرغم عودة العلاقات الدبلوماسية بين أبو ظبي والدوحة، إلا أن "ابن جاسم" يوجه نقدا لاذعا للإمارات بشكل غير مباشر في عدة مناسبات.

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