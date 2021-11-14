تجدد إشتعال النيران في عدد من المناطق في جنوب لبنان

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وتحاول فرق الدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، الا أنهم لم يستطيعوا حتى الآن السيطرة عليها وإخمادها.

كما اندلع حريق كبير بين بلدات صير الغربية والزرارية وطيرفلسية قضاء صور أيضا، وحتى الآن لم تتمكن الفرق المعنية من السيطرة على الحرائق.

واندلعت حرائق كبيرة أمس في منطقة زبقين والمنصوري في قضاء صور جنوب لبنان وبعد أكثر من 12 ساعة تمت السيطرة عليها بعد تدخل مروحيات الجيش اللبناني والقوات اليونيفيل والدفاع المدني وأصيب 4 عناصر من الدفاع المدني بحالات اختناق وحروق.