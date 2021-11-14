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متى تستكمل الهيئة القضائية البت بطعون الانتخابات العراقية؟

متى تستكمل الهيئة القضائية البت بطعون الانتخابات العراقية؟
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن أملها بأن تصدر الهيئة القضائية بتّها بالطعون في هذا الأسبوع.

العالم-العراق

وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان للصحيفة الرسمية إنه "من المؤمل أن تنتهي الهيئة القضائية من استكمال البت بالطعون المقدمة من قبل القوائم المعترضة هذا الأسبوع" .

وأضاف أن "مفوضية الانتخابات أرسلت جميع الطعون الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت بها خلال الفترة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ الاحالة، وتنظر الهيئة القضائية في التوصيات الخاصة بالمجلس على مستوى العد والفرز أو مستوى التوصيات القانونية الاخرى" .

وتابع أن "مفوضية الانتخابات تركت الخيارات القانونية للهيئة القضائية للانتخابات، إما بنقض بعض الطعون أو المصادقة عليها بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استقراء ردود أفعال الهيئة القضائية إلا قانونياً ومن خلال القانون" .

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