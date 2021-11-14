الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات الإحتجاجات في تونس

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في تونس عن اندلاع مظاهرات في ساحة باردو في العاصمة وسط انتشار أمني مكثف في الساحة واقامة الحواجز في الساحة.

العالم - مراسلون

وأضافت مراسلة العالم أن الحواجز الامنية تغلق معظم الشوارع المؤدية الى ساحة باردو من مختلف الجهات مشيرة الى وجود اخبار تتحدث عن مضايقات للقادمين من خارج العاصمة من عدة محافظات.

ونقلت مراسلة العالم عن ما يسمى "مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب" أن المتظاهرون سيبقون في مكانهم الى وقت غير محدد الى حين اعطائهم حقهم للتعبير عن الرأي مضيفة أن هذه الإحتجاجات اخذت رخصة من الوزارة الداخلية لكن المتظاهرون فوجئوا بمنعهم من التظاهر وإغلاق الساحة.

وأكدت مراسلة العالم على حضور شخصيات سياسية تونسية وبرلمانية في هذه الإحتجاجات.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

روابط ذات صلة

5 عائلات لقياديي 'إخوان' تونس تصل ليبيا

تونس.. ’مواطنون ضد الانقلاب’ تدعو إلى وقفة احتجاجية اليوم قبالة البرلمان

المنفي وبودن یناقشان ملفات مشتركة بين لیبیا و تونس

"الزيتونة" يصدر دراسة تكشف استراتيجية الاحتلال المستقبلية تجاه الضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شهيد و3 جرحى بقصف سعودي على منطقة الرقو بصعدة

شاهد.. مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات الإحتجاجات في تونس

ما هي دلالات انسحاب تحالف العدوان السعودي من الحديدة؟

أوكرانيا تعتزم نشر صواريخ على حدودها الجنوبية

باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج مركبات النيكل والكوبالت من النفايات

وفد للخارجية الاميركية يلتقي واجهات مسلحة كردية شمالي سوريا