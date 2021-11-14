شاهد.. مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات الإحتجاجات في تونس

العالم - مراسلون

وأضافت مراسلة العالم أن الحواجز الامنية تغلق معظم الشوارع المؤدية الى ساحة باردو من مختلف الجهات مشيرة الى وجود اخبار تتحدث عن مضايقات للقادمين من خارج العاصمة من عدة محافظات.

ونقلت مراسلة العالم عن ما يسمى "مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب" أن المتظاهرون سيبقون في مكانهم الى وقت غير محدد الى حين اعطائهم حقهم للتعبير عن الرأي مضيفة أن هذه الإحتجاجات اخذت رخصة من الوزارة الداخلية لكن المتظاهرون فوجئوا بمنعهم من التظاهر وإغلاق الساحة.

وأكدت مراسلة العالم على حضور شخصيات سياسية تونسية وبرلمانية في هذه الإحتجاجات.

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