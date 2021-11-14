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العراق.. تفكيك شبكة لـ'داعش' تخطط لعملية إرهابية داخل الفلوجة

العراق.. تفكيك شبكة لـ'داعش' تخطط لعملية إرهابية داخل الفلوجة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بتمكن الاستخبارات العسكرية من تفكيك شبكة إرهابية والقبض على ثلاث إرهابيين داخلها في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، غربي البلاد.

العالم-العراق

وقال المصدر وفقا لـ السومرية نيوز، إن "معلومات دقيقة وردت لمديرية الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود شبكة إرهابية ناشطة ضمن قضاء الفلوجة تقوم بالتخطيط لعملية إرهابية داخل القضاء".

وأضاف، إنه "وبعد استحصال الموافقات الاصولية من قاضي الارهاب على الفور توجه ضابط الاتجاه الغربي لمديرية الاستخبارات، حيث تم اعتقال الارهابين كل من (طالب المحمدي يسكن قضاء الفلوجة الصقلاوية، الإرهابي علي المصلحي يسكن قضاء الفلوجة حي الجولان، والإرهابي كاظم المحمدي يسكن قضاء الفلوجة حي الجولان)".

وأوضح المصدر، إنه "تم تسليم المتهمين اعلاه إلى شعبة الاستخبارات بوصل استلام رسمي لغرض إحالتهم إلى جهة الطلب".

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