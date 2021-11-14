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قائد الحرس الثوري: نمتلك تقنيات بحرية حديثة

قائد الحرس الثوري: نمتلك تقنيات بحرية حديثة
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي امتلاك هذه القوات تقنيات بحرية حديثة تتعلق بجودة السفن القتالية.

العالم - ايران

يتبع...

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قائد الحرس الثوري: نمتلك تقنيات بحرية حديثة

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