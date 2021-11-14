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حفل الزفاف ينتهي بكارثة مأساوية

حفل الزفاف ينتهي بكارثة مأساوية
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

إنتهى زفاف عروسين بكارثة مأساوية أدت الى نقلهم الى المستشفى بسبب تهور العريس.

العالم - منوعات

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن علي زمان (26 عاما) وعروسه استقلا سيارة لامبورغيني تعود إلى أحد ضيوف حفل زفافهما الذي تم العام الماضي.

وفي أثناء قيادة السيارة الفاخرة التي يزيد ثمنها عن 268 ألف دولار، دخل علي فيما يشبه سباق مع سائق عند إشارة ضوئية في منطقة برادفورد بمقاطعة يوركشاير.

وفي النهاية اصطدمت سيارة علي مع سيارة السائق الآخر، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل، بحسب شاهد استمعت إليه المحكمة أخيرا.

وأظهرت لقطات صادمة النيران وقد اشتعلت في السيارة الفاخرة، في حين هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان.

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