طيران العدوان السعودي يشن 10 غارات على الحديدة

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وأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 10 غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأوضح المصدر أن هذه الغارات تأتي في سياق الخروقات المتواصلة لاتفاق السويد.

يذكر أن خروقات قوى العدوان ليوم أمس السبت، بلغت 454 خرقا تضمنت 8 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والجبلية وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء الفازة والجبلية، و 22 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية، و 199 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 1328 صاروخ وقذيفة، و 220 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.