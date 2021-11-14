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مقتل جندي بولندي على الحدود مع بيلاروس

مقتل جندي بولندي على الحدود مع بيلاروس
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش البولندي، مقتل أحد جنوده المتواجدين على الحدود مع بيلاروس في حادث إطلاق نار عن طريق الخطأ.

العالم - اوروبا

وقالت قيادة اللواء الميكانيكي الـ 17 بالجيش البولندي في بيان نشرته بموقع "تويتر" إن أحد الجنود ضمن القوات المتواجدة على الحدود مع بيلاروس قُتل نتيجة حادث إطلاق نار بالخطأ.

وأشارت النتائج الأولية للتحقيقات بحسب البيان، إلى وقوع “حادث مؤسف” بسلاح ناري أسفر عن مقتل جندي، وعدم مشاركة طرف ثالث في الحادث.

ونوه البيان إلى أن التحقيقات حول الحادث جارية بالتعاون مع مكتب المدعي العام بمدينة بياليستوك شمال شرقي البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ الأمر الذي دفع السلطات البولندية إلى نشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من عبور الحدود.

ويتّهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتدبير تنقّل موجة من المهاجرين واللاجئين، لمحاولة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي؛ ردّاً على العقوبات، التي فرضتها بروكسل على بلاده سابقا، على خلفية الانتخابات الرئاسية البيلاروسية، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.

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