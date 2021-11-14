الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. شؤون الأسرى تندد بإعدام مرتزقة السعودية لـ10 أسرى

اليمن.. شؤون الأسرى تندد بإعدام مرتزقة السعودية لـ10 أسرى
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

نددت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن بإقدم مرتزقة العدوان الأمريكي- السعودي في جبهة الساحل الغربي، على إعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية رمياً بالرصاص.

العالم - اليمن

ووصفت اللجنة، في بيان صادر عنها، هذا التصرف بالهمجي والعدواني الذي يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدّينية والإنسانية.

وقال البيان: "وإننا إذ ندين هذه الجريمة الشنعاء، لنؤكد على أنها دليل على وحشية وإجرام هؤلاء المرتزقة، كما أنها - في الوقت نفسه- تمثل فضيحة مدوّية لداعميهم ومشغيلهم من الأمريكيين والسعوديين والإماراتيين، وأن تكرار هذه الجرائم دليل على أنها منهجية تتخذها دول التحالف ومرتزقتها منذ بداية العدوان للانتقام من كل من يتحرك في مواجهة احتلالهم وإجرامهم".

وحمّلت لجنة شؤون الأسرى قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة الوحشية.

ودعا البيان المبعوث الأممي والأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها في اليمن، إلى إدانة هذه الجريمة والتحرّك الجاد والفاعل لملاحقة مرتكبيها، لمحاكمتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع الأسرى وحفظ حقوقهم.

كما دعا البيان القوى السياسية والمنظمات المحلية وجميع القبائل اليمنية الأبية إلى إدانة هذه الجريمة النكراء، وفضح مرتكبيها، وملاحقتهم بكل الوسائل حتى ينالوا جزاءهم الرادع.

روابط ذات صلة

محافظ الحديدة يتفقد الوضع في مديرية التحيتا المحررة

مجزرة سعودية جديدة في اليمن... تحالف العدوان يقصف شبوة

الحوثي: قوى العدوان تدرك أن قرار اليمنيين في العاصمة صنعاء

صنعاء: تحرير مأرب سيعزز فرص السلام الاستراتيجي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: تصعيد السلطة الاعتقال السياسي جريمة لا تخدم إلا الاحتلال

إصابات جديدة بالفطر الأسود بمشفى تشرين الجامعي في اللاذقية

بينيت يعلق على موقف الاسرائيليين المعتقلين بتركيا

بعد اعتقاله.. نائب الإرهابي أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة للأمن العراقي

فريق إيراني في وصافة بطولة الأندية الآسيوية للسيدات

مناعة بمدة 12 شهرا يوفرها لقاح "رازي كووبارس"