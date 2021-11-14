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شاهد.. تفاصيل الزلزالين القـويين اللذين ضربا جنـوب ايـران

الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مؤسسة الطوارئ الايرانية نياز فرد، أن حصيلة الضحايا جراء اللزلزالين القويين حتى الآن هي وفاة واحدة في مدينة بندر عباس بسبب سقوط عامود كهربائي، وهناك مفقود بقي تحت الانقاض وعددا من المصابين نقلوا للمستشفيات ويخضعون الان للمراقبة الدقيقة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديثه مع قناة العالم قال نياز فرد: ان الخسائر حاليا قيد الاحصاء وسيتم مسح كل المنطقة المتضررة وسيتم اعلانها للجميع.

ونوه نياز فرد، ان الزلزالين قد وقعا في منطقة آمنة، وتجري الآن الاستعدادات على قدم وساق ولحسن الحظ ان التقارير الواردة تشير الى عدم وجود أضرار كبيرة مع تواجد فرق الاغاثة، كما أن الاضرار جزئية والذين تعرضوا للزلزال تم اسكانهم وتوطينهم وسيتم اتخاذ الاجراءات لاحقا.

وكان قد هز زلزالان قويان بقوة 6.4 و6 درجة على مقياس ريختر في محافظة هرمزكان جنوب إيران، مركز ميناء بندر عباس.

وأعلنت السلطات أن مركز الزلزال كان جزيرة قشم بمياه الخليج الفارسي، وعلى عمق 18 كيلومتر تحت التربة.

واهتزت إثر هذا الزلزال محافظتي كرمان وفارس المجاورتين، حيث دخلتا في مرحلة الاستعداد الكامل.

وأفادت مصادر إعلامية سقوط ضحية واحدة حتى الآن جراء الزلزال، إلى جانب تصدع المنازل وتشقق الطرق وقطع الكهرباء في بعض المناطق.

وأصدر الرئيس الإيراني إيعازا عاجلا بمعالجة المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب البلاد.

واعلن مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، وقوع هزة ارتدادية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر عند الساعة الرابعة و22 دقيقة و38 ثانية من عصر اليوم الاحد وفي ضواحي مدينة "قلعة قاضي" بمحافظة هرمزكان (جنوب)؛ وذلك عقب الزلزالين بقوة 6.4 و6.3 درجات، اللذين حدثا اليوم عصرا في المحافظة نفسها.

كما وشعرت كل من الإمارات والسعودية بهذه الهزة العنيفة، حيث هرع الناس إلى خارج البيوت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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