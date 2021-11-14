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ضبط كمية كبيرة من الذخائر في محافظة مأرب

ضبط كمية كبيرة من الذخائر في محافظة مأرب
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليمنية من ضبط كمية كبيرة من الذخائر والمقذوفات في أحد المنازل بمديرية جبل مراد.

العالم - اليمن

وأوضحت شرطة المحافظة أن الذخائر والأعيرة النارية والقذائف التي تم ضبطها، خبأها مرتزقة العدوان السعودي في أحد المنازل بمديرية جبل مراد قبل دحرهم من المديرية،

وأشارت إلى أن من ضمن المضبوطات قذائف هاون وصناديق ذخيرة جي ثري، وذخيرة عيار 50.

وأشادت شرطة المحافظة بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في كشف مخابئ ومخازن الأسلحة التي أخفاها العدوان في المديرية، وإحباط تهريبها.

وأهابت الشرطة بجميع المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن وتعزيز الاستقرار والسكينة العامة وإفشال المؤامرات والمخططات الإجرامية للعدوان.

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