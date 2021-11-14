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حماس تدعو إلى إجبار الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين

حماس تدعو إلى إجبار الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

دعت حركة حماس، اليوم الأحد، إلى إجبار الاحتلال على ضرورة الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام وإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

العالم ـ فلسطين

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن استمرار خمسة أسرى في إضرابهم عن الطعام، ودخول الأسير كايد الفسفوس لليوم الـ 123 في إضرابه وهو في مرحلة خطرة، يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

وأضاف القانوع “الأسرى الأبطال لديهم القدرة على الصمود الأسطوري في مواجهة قرار تمديد الاعتقال الإداري الظالم بحقهم، والانتصار على إرادة السجان الصهيوني”.

وجدد القانوع التأكيد على تضامن حماس الكامل ودعمها المتواصل للأسرى في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم وانتزاع حقوقهم، وليس أمام ما يسمى بمصلحة السجون إلا الرضوخ لمطالب الأسرى. كما قال.

وأكدت مدير الدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، أن أطباء الاحتلال الإسرائيلي اكدوا أن الأسير كايد الفسفوس معرض للموت المفاجئ في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة استمراره في الاضراب المفتوح عن الطعام.

ويواصل المعتقل عرفات بنات إضرابه المفتوح عن الطعام في قسم المباحث بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع تواليًا.

وقالت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، في بيان صحفي: إنّ إضراب المعتقل بنات جاء بعد تمديد توقيفه للمرة الثالثة، بسبب مماطلة النيابة في الإجراءات القانونية.

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