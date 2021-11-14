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ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تعلن قبول أوراق ترشح القذافي

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تعلن قبول أوراق ترشح القذافي
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرئاسية الليبية قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب، حسبما نقلت قناة "ليبيا الأحرار".

العالم ـ ليبيا

وقالت المفوضية، في بلاغ، إنه تم قبل يومين بمكتب طرابلس قبول أوراق المرشح عبدالحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي، فيما تم اليوم الأحد بمكتب سبها قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لهذا المنصب.

وأعلن مسؤول مفوضية الانتخابات الليبية، في وقت سابق من اليوم، أن سيف الإسلام نجل الرئيس السابق معمر القذافي قدّم اوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في مقرها بمدينة سبها جنوب البلاد.

ومن جهتها أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية.

وأشار المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله أن "سيف الإسلام القذافي صدر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن".

وأضاف أن المحكمة تمتنع على التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لنجل معمر القذافي أمامها لم يتغير.

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