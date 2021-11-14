لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تناقش العلاقات مع الرياض

العالم - إيران

وفي تصريح للصحافيين أوضح "محمود عباس زاده مشكيني" أن اجتماع اللجنة عقد اليوم، بحضور مساعدي وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين آخرين لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين ايران وجيرانها وتاكيدا السعودية.

وفيما أشار إلى المطالب المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول الجوار، أكد المسؤول البرلماني أن: السعودية واحدة من الدول الأساسية في المنطقة ولديها مصالح في بعض الدول الإقليمية؛ وفي المقابل إيران كأقوى دولة في المنطقة تنتهج ستراتيجيات وسياسات واسعة جدا وذات أوجه عديدة وفي غاية الأهمية.

وصرح مشكيني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ويبدو أنها لا تواجه عقبات أساسية في هذا الخصوص.