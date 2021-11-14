إقالة المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية

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ويأتي القرار بعد شكاوى عديدة من صحفيين وإعلاميين محليين بعدم تعاون المتحدث السابق، الذي وصفه بعضهم بالمتحدث الصامت، وأيضا يأتي بالتزامن مع تحقيقات تجريها النيابة العامة مع مسؤولين بمكتب الوزيرة السابقة على خلفيات اتهامات بالفساد.

وتم تكليف وزير التعليم العالي "خالد عبد الغفار" من قبل رئيس الجمهورية بالقيام بأعمال وزيرة الصحة "هالة زايد" التي لا تزال في إجازة مرضية تم الإعلان عنها في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودخلت "زايد" المستشفى نتيجة تعرضها لأزمة قلبية بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الصحة في اتهامات لم تسمها، بعد أن تم تداول أخبار كثيرة عن ضبط الرقابة الإدارية قضية رشوة وفساد كبرى بالوزارة وتورط عدد من مسؤولي مكتبها في القضية.