الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

للباحثين عن الرشاقة.. احذروا التخلي تماما عن تناول الخبز

للباحثين عن الرشاقة.. احذروا التخلي تماما عن تناول الخبز
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة ألينا باريدو، أخصائية الغدد الصماء، أن التخلي عن تناول الخبز يؤدي إلى بطء نمو البكتيريا المرضية مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة.

العالم - صحة

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الامتناع عن تناول الخبز يؤدي إلى حدوث تغيرات مختلفة في الجسم.

وتقول: "الخبز، هو كربوهيدرات سريعة، تؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات، ويسبب مقاومة الأنسولين. وعند التخلي عن تناول الخبز، ينخفض الأنسولين والغلوكوز في جسم الإنسان، وتتحسن عملية استقلاب الكربوهيدرات والدهون. كما ينخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار. وكذلك يبطأ نمو البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض في الأمعاء، مقابل تكاثر البكتيريا المفيدة".

وتضيف، أفضل أنواع الخبز هو خبز الحبوب الكاملة مع النخالة والألياف الغذائية. لأنه "أكثر انواع الخبز حيادية من بين جميع أنواع الخبز التي ترفع مستوى الأنسولين والغلوكوز".

تصنيف :

روابط ذات صلة

«عفن الخبز» بين الفوائد والأضرار 

"الخبز المقدس" الايراني يحصد جائزة افضل وثائقي بمهرجان "دين اليوم" الايطالي

تظاهرات ضد 'قسد' بالحسكة تنديدا برفع الاسعار والاعتقالات

تصريحات للسيسي تؤدي لارتفاع جنوني في سعر الدقيق بمصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات العراقية تطيح بالمسؤول الاداري لـ'داعش' في الانبار

تقرير... محمد بن زايد يزور تركيا اليوم للقاء أردوغان

تسيير أول رحلة لإعادة المهاجرين العراقيين من بيلاروس

بدء عملية تسوية شاملة خاصة بأبناء دير الزور

شهداء وجرحى مدنيون بغارة لطيران العدوان السعودي على مديرية 'حيس'

3 توابل تقي من أمراض السرطان والسكري والزهايمر