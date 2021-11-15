الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

3 توابل تقي من أمراض السرطان والسكري والزهايمر

3 توابل تقي من أمراض السرطان والسكري والزهايمر
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت خبيرة التغذية البريطانية جيسيكا نيبس، 3 توابل قالت إنها تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر.

العالم - الصحة

ونقلت "صحيفة إكسبريس" البريطانية، عن نيبس قولها إن "أول هذه التوابل هي الكركم الذي يساعد على الوقاية من خطر السرطان وأمراض الشيخوخة"، مشيرة إلى إحدى الدراسات، التي أكدت أن "المرضى الذين تناولوا يوميا أربعة غرامات من الكركم على مدى شهر، انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون بنسبة 40 بالمئة".

وحسب نيبس جاءت القرفة في المرتبة الثانية، حيث أنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وتقليل الالتهابات"، مؤكدة أن "نتائج إحدى الدراسات، أظهرت أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشار الخلايا السرطانية، ما يسبب موتها، وأن "زيت القرفة" فعال جدا في مكافحة الأورام.

وجاءت "الميرمية" بالمرتبة الثالثة في قائمة التوابل التي تساعد على إطالة العمر، حيث تساعد، حسب خبيرة التغذية البريطانية جيسيكا نيبس، على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، مؤكدة أن "الميرمية مفيدة في الوقاية من أمراض القلب، ومهمة جدا عند الإصابة بمرض الزهايمر".

تصنيف :

روابط ذات صلة

من مطبخك.. توابل تحمي من أعراض ارتفاع السكر في الدم

توابل لضبط مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها

لعمر طويل.. لا يخلو طعامك من 4 توابل يوميا

القرفة تكبح جماح السكري بصورة كبيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات العراقية تطيح بالمسؤول الاداري لـ'داعش' في الانبار

تقرير... محمد بن زايد يزور تركيا اليوم للقاء أردوغان

تسيير أول رحلة لإعادة المهاجرين العراقيين من بيلاروس

بدء عملية تسوية شاملة خاصة بأبناء دير الزور

شهداء وجرحى مدنيون بغارة لطيران العدوان السعودي على مديرية 'حيس'

3 توابل تقي من أمراض السرطان والسكري والزهايمر