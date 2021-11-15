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العثور على جثث مهاجرين في مركب قرب جزر الكناري الإسبانية

العثور على جثث مهاجرين في مركب قرب جزر الكناري الإسبانية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت حكومة جزر الكناري الإسبانية إن قوات خفر السواحل عثرت على جثث ثمانية مهاجرين أفارقة في مركب كانت الأمواج تجرفه قبالة جزيرة غران كناريا يوم الأحد.

العالم - اوروبا

وأنقذت قوات خفر السواحل 62 مهاجرا، جميعهم رجال باستثناء صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

ونُقل ثلاثة أشخاص كانوا في حالة حرجة بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في غران كناريا. فيما عالجت قوات خفر السواحل تسعة آخرين أثناء نقلهم إلى الجزيرة.

وقالت أجهزة الطوارئ في جزر الكناري يوم الأحد إن الأمواج كانت تتقاذف مركب المهاجرين في المحيط الأطلسي على بعد 60 ميلا جنوب غران كناريا منذ أسبوع تقريبا.

كما اعترضت قوات خفر السواحل مركب مهاجرين آخر يوم الأحد على متنه 35 رجلا وامرأة على بعد أميال قليلة من الجزيرة الإسبانية.

وتشير بيانات الحكومة الإسبانية إلى أن أكثر من 13100 مهاجر قاموا برحلة محفوفة بالمخاطر من غرب إفريقيا إلى أرخبيل جزر الكناري بين يناير و30 سبتمبر من هذا العام، أي أكثر من ضعف العدد في الفترة المماثلة في عام 2020.

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