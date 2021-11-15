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اليمن.. الأحزاب المناهضة للعدوان تدين جريمة إعدام الأسرى

اليمن.. الأحزاب المناهضة للعدوان تدين جريمة إعدام الأسرى
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن، الجريمة الإرهابية الجبانة لمرتزقة العدوان في الساحل الغربي بإعدام عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية .

العالم - اليمن

وأكد التحالف في بيان له اليوم، أن إعدام الأسرى استمرار للسلوك الإجرامي لدول العدوان ومرتزقتها وفضيحة مدوية لرعاتهم الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين .

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظماتها إلى إدانة هذه الجريمة ومحاكمة مرتكبيها، محملاً قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

كما أدان الصمت والتواطؤ الأممي إزاء ما يرتكبه العدوان ومرتزقته من جرائم مستمرة بحق الأسرى.

وشدد البيان على أن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وسيحاسب عليها الطغاة والمجرمين.

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