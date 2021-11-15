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مجرمو حرب يترشحون للانتخابات الليبية.. وشكوك تحوم حول قواعد الترشح

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

ترشح سيف الإسلام القذافي رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد حضوره إلى مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها.

العالم- خاص بالعالم

وأكدت المفوضية أن ملف سيف الإسلام القذافي البالغ من العمر 49 عاما تحت الفحص، وذلك للتأكد من استيفائه كافة المتطلبات القانونية.

كما علّق حفتر في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرجح للانتخابات الرئاسية.

ترشح سيف القذافي، وخليفة حفتر، أثار ردود فعل رافضة في الغرب الليبي، حيث حمل أعيان مدينة الزاوية في بيان مفوضية الانتخابات مسؤولية تبعات قبول ترشح القذافي وحفتر، معلنين رفض ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة.

وفي مدينة الزنتان نظم استعراض عسكري، تعبيرا عن رفضها لترشح سيف الإسلام القذافي.

يظل الوضع القانوني لنجل القذافي المحكوم في ليبيا بالإعدام، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، محل جدل.

داخليا، حيث ذلك طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري الليبي في رسالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في عدد من القضايا، تتعلق بمقتل مواطنين ومهاجرين في طرابلس.

دوليا، أعلنت ‏المحكمة الجنائية الدولية أن الوضع القانوني لنجل القذافي أمام المحكمة لم يتغير، إذ صدر بحق سيف الإسلام القذافي أمر اعتقال منذ عام 2011 وما يزال ساريا حتى الآن.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية. ورغم الدعم المعلن من معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية لاجراء الانتخابات في الشهر المقبل، فإن الشكوك لا تزال تحيط بالانتخابات وسط خلافات بين الأطراف المتنافسة على قواعد الترشح والجدول الزمني.

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