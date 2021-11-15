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العراق.. اكتشاف معبد لأشهر ملوك السومريين والعثور على 800 قطعة أثرية

العراق.. اكتشاف معبد لأشهر ملوك السومريين والعثور على 800 قطعة أثرية
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، عن اكتشاف البعثة البريطانية لمعبد الملك كوديا أشهر ملوك السومريين لسلالة لكش في تلو بمحافظة ذي قار.

العالم-العراق

اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، عن اكتشاف البعثة البريطانية لمعبد الملك كوديا أشهر ملوك السومريين لسلالة لكش في تلو بمحافظة ذي قار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمدير عام الدائرة لزيارة البعثات الاجنبية العاملة في حقول التنقيب في الناصرية.

واشار شلغم الى ان الجولة شملت الاطلاع على اعمال لبعثتي المتحف البريطاني في مدينة كرسو السومرية (تلو)في قضاء النصر حيث بعث المتحف البريطاني برئاسة الدكتور إسباستيان مطلعا على أكتشاف البعثة لمعبد الأينينو الخاص بالأمير كوديا وأيضا متابعة أعمال الصيانة والترميم لأقدم جسر في العالم وبالأساليب العلمية للصيانة وتمت متابعة المتدربيين الاثاريين من الهيأة العامة للاثار والتراث مع البعثة.

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العراق.. اكتشاف معبد لأشهر ملوك السومريين والعثور على 800 قطعة أثرية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-11-2021

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