الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حملة تحريضية إسرائيلية ضد مرشحة فلسطينية لعضوية الكونغرس

حملة تحريضية إسرائيلية ضد مرشحة فلسطينية لعضوية الكونغرس
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

تشن مؤسسات إسرائيلية  بالتعاون مع إعلام اليمين الأمريكي حملة تحريض ممنهجة ضد المرشحة الفلسطينية الأمريكية للكونغرس عن الدائرة العاشرة في ولاية ميشيغان هويدا عراف، بهدف التأثير على فرص فوزها في الانتخابات.

العالم - فلسطين

واتهمت محطة "فوكس نيوز"، في تقرير بثته اليوم الاثنين، المرشحة الفلسطينية عراف بالترويج "لاستخدام العنف ضد الإسرائيليين"، وأنها إحدى مؤسسي حركة التضامن الدولية مع فلسطين (ISM)، والتي وصفها التقرير بأنها "جماعة معادية لإسرائيل".

وتضمن التقرير تصريحات لعضو الكونغرس الحالية عن الدائرة الجمهورية ليزا ماكلين، والتي عدّت فيها عراف، امتدادا للتيار السياسي، الذي يقوده السناتور الاشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز.

وقالت ماكلين: "هويدا عراف اشتراكية على غرار بيرني ساندرز ولا تشارك وجهات نظر الدائرة العاشرة للكونغرس في ميشيغان، وآخر شيء نحتاجه في الكونغرس هو عضو آخر في الفرقة التقدمية".

وفي السياق ذاته، ادعى موقع "هونست ريبورتنج" التابع للوبي المؤيد لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة، بأن المحامية والناشطة الفلسطينية عراف، "لها تاريخ طويل في بث الكراهية ضد إسرائيل، وأنها كانت إحدى مؤسسي حركة التضامن الدولية، التي استخدمت المتطوعين الأجانب لحماية الفلسطينيين، وانتمت اليها الناشطة الأمريكية راشيل كوري".

يشار إلى أن زوج عراف هو الناشط الأمريكي آدم شبيرو، الذي كان من ضمن المتطوعين الأجانب الذين تواجدوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، خلال حصاره في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وكانت المؤسسات الفلسطينية الأمريكية، قد أعلنت دعمها لمرشحة الحركة الوطنية الفلسطيتية هويدا عراف، ونظمت حملات لجمع التبرعات لها في مدينية شيكاغو ومدن أخرى.

روابط ذات صلة

الخارجية الفلسطينية تدين حملات التحريض العنصرية ضد المواطنين

ترامب: 'اسرائيل' سيطرت على الكونغرس لـ15 عاما.. هل سينجيه اعترافه؟

محاولات الأعداء التحريض وتشويه صورة المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة تحريضية إسرائيلية ضد مرشحة فلسطينية لعضوية الكونغرس

المبعوث الإيراني الخاص لافغانستان: واشنطن تدعم الجماعات التكفيرية في افغانستان

وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في طهران

العراق.. اكتشاف معبد لأشهر ملوك السومريين والعثور على 800 قطعة أثرية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-11-2021

برشلونة يسعى لضم محمد صلاح بأي ثمن