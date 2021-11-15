حملة تحريضية إسرائيلية ضد مرشحة فلسطينية لعضوية الكونغرس

العالم - فلسطين

واتهمت محطة "فوكس نيوز"، في تقرير بثته اليوم الاثنين، المرشحة الفلسطينية عراف بالترويج "لاستخدام العنف ضد الإسرائيليين"، وأنها إحدى مؤسسي حركة التضامن الدولية مع فلسطين (ISM)، والتي وصفها التقرير بأنها "جماعة معادية لإسرائيل".

وتضمن التقرير تصريحات لعضو الكونغرس الحالية عن الدائرة الجمهورية ليزا ماكلين، والتي عدّت فيها عراف، امتدادا للتيار السياسي، الذي يقوده السناتور الاشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز.

وقالت ماكلين: "هويدا عراف اشتراكية على غرار بيرني ساندرز ولا تشارك وجهات نظر الدائرة العاشرة للكونغرس في ميشيغان، وآخر شيء نحتاجه في الكونغرس هو عضو آخر في الفرقة التقدمية".

وفي السياق ذاته، ادعى موقع "هونست ريبورتنج" التابع للوبي المؤيد لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة، بأن المحامية والناشطة الفلسطينية عراف، "لها تاريخ طويل في بث الكراهية ضد إسرائيل، وأنها كانت إحدى مؤسسي حركة التضامن الدولية، التي استخدمت المتطوعين الأجانب لحماية الفلسطينيين، وانتمت اليها الناشطة الأمريكية راشيل كوري".

يشار إلى أن زوج عراف هو الناشط الأمريكي آدم شبيرو، الذي كان من ضمن المتطوعين الأجانب الذين تواجدوا مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، خلال حصاره في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وكانت المؤسسات الفلسطينية الأمريكية، قد أعلنت دعمها لمرشحة الحركة الوطنية الفلسطيتية هويدا عراف، ونظمت حملات لجمع التبرعات لها في مدينية شيكاغو ومدن أخرى.