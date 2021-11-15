الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. جبهة البوليساريو: تصريحات ملك المغرب أوهام

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصدرت قضية الصحراء الغربية المشهد خلال الفترة الاخيرة في ظل المستجدات السياسية والامنية في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وبيما لم يتردد ملك المغرب في القول بأن بلاده لا تتفاوض علی الصحراء، ردت جبهة البوليساريو معتبرة ان ماورد في خطاب الملك محمد السادس هو افتراءات وأوهام. ما يطرح تساؤلات عن احتمالات التصعيد بين الجانبين في الوقت الذي اعلنت فيه شركة تنقيب اسرائيلية توقيع اتفاقية مع المغرب للتنقيب عن النفط والغاز في اقليم الصحراء علی طول الساحل الاطلسي.

وقال الخبير في الشؤون المغاربية توفيق المديني في حديث لبرنامج المغاربية ان هذا الموضوع يدخل في سياق الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمغرب؛ فهي منفتحة علی القارة الافريقية ومعظم الشركات المغربية العاملة في افريقيا حولت المغرب الی مركز للكيان الصهيوني الذي يسعی الی التغلغل في افريقيا عن طريق الشركات المغربية.

وكشف عن ان العديد من الشركات الاسرائيلية تحمل اسماً مغربياً لكنها في واقع الحال هي تجسد استراتيجية التغلغل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في القارة الافريقية.

وأشار المديني الی وجود جالية كبيره جداً يبلغ عددها حوالي 700 ألف الی مليون يهودي مغربي مؤكداً ان هذه الجالية موالية للمغرب ويسافرون كثيراً للمغرب لانها مسقط رأسهم ويستثمر المغرب هذا الرأس مال الكبير لتوظيفه في مشاريع اقتصادية.

وتوقع ان تتغلغل الشركات الاسرائيلية في الصحراء كما تغلغلت في النسيج الاقتصادي المغربي.

روابط ذات صلة

المغرب.. إحباط محاولة للهجرة غير النظامية في أغادير

المغرب يطلق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب

البوليساريو تعلق على خطاب العاهل المغربي حول الصحراء الغربية

ملك المغرب: لا نتفاوض على صحرائنا..

المغرب يستعد لشراء منظومة القبة الحديدية من كيان الاحتلال 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التوتر في الصحراء الغربية.. خلفياته ومآلاته

وزير الخارجية: نامل ان تتمخض زيارة اردوغان لطهران عن توقيع خارطة طريق للتعاون المشترك

بلينكن ولودريان يبحثان التقارير المتعلقة بالأنشطة العسكرية الروسية 

التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يعزي بوفاة العشري

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي شمالي الضفة

اكتشاف معدن لم يسبق له مثيل داخل ماسة