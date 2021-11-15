بالفيديو.. جبهة البوليساريو: تصريحات ملك المغرب أوهام

العالم - خاص بالعالم

وبيما لم يتردد ملك المغرب في القول بأن بلاده لا تتفاوض علی الصحراء، ردت جبهة البوليساريو معتبرة ان ماورد في خطاب الملك محمد السادس هو افتراءات وأوهام. ما يطرح تساؤلات عن احتمالات التصعيد بين الجانبين في الوقت الذي اعلنت فيه شركة تنقيب اسرائيلية توقيع اتفاقية مع المغرب للتنقيب عن النفط والغاز في اقليم الصحراء علی طول الساحل الاطلسي.

وقال الخبير في الشؤون المغاربية توفيق المديني في حديث لبرنامج المغاربية ان هذا الموضوع يدخل في سياق الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمغرب؛ فهي منفتحة علی القارة الافريقية ومعظم الشركات المغربية العاملة في افريقيا حولت المغرب الی مركز للكيان الصهيوني الذي يسعی الی التغلغل في افريقيا عن طريق الشركات المغربية.

وكشف عن ان العديد من الشركات الاسرائيلية تحمل اسماً مغربياً لكنها في واقع الحال هي تجسد استراتيجية التغلغل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في القارة الافريقية.

وأشار المديني الی وجود جالية كبيره جداً يبلغ عددها حوالي 700 ألف الی مليون يهودي مغربي مؤكداً ان هذه الجالية موالية للمغرب ويسافرون كثيراً للمغرب لانها مسقط رأسهم ويستثمر المغرب هذا الرأس مال الكبير لتوظيفه في مشاريع اقتصادية.

وتوقع ان تتغلغل الشركات الاسرائيلية في الصحراء كما تغلغلت في النسيج الاقتصادي المغربي.