شاهد.. عودة التوتر المغربي حول الصحراء الغربية

العالم - خاص بالعالم

وقال الملحق الاعلامي لمكتب جبهة البوليساريو، غيث مباريك ان المغرب غارقاً باحتلاله للصحراء الغربية ويحاول بشتی الطرق التهرب من الشرعية الدولية بتحالفات شيطانية، لكن هذه التحالفات لن تزيده الا عزلة اقليمية وهذا ما ضيع علی المغرب الكثير من الفرص الاقتصادية.

وأكد ان الشعب الصحراوي مصر علی انتزاع كامل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال مهما تطلب ذلك من أمر.

واعتبر مباريك ان المغرب يعيش غلياناً في المدن الشمالية ويحاول تصدير أزماته الداخلية الی الخارج لهذا قام بارتكاب حماقات ضد المدنيين العزل كما قصف المواطنين الجزائريين الثلاث.

وبيّن ان نشطاء حقوق الانسان في الصحراء الغربية يتعرضون لانتهاكات عدة بسبب التأكيد علی حق شعبهم في تقرير المصير.

واعتبر مباريك ان الحل الوحيد لهذه القضية الرجوع للشرعية الدولية ومواثيق الامم المتحدة لانقاذ البلاد من اخر آثار الاستعمار في افريقيا.