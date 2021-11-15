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'عصا موسى' تنشر خرائط 'اسرائيل' ومنشآتها

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "عصا موسى" الوصول الى معلومات حكومية اسرائيلية، تتضمن صوراً ثلاثية الابعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة.

العالم - الاحتلال

ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر صوراً وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت انه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والوصول اليها والحصول عليها "بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية للحكومة الاسرائيلية". وقالت ان ذلك يمثل فشلاً للأمن السيبراني الأسرائيلي.

وتصل دقة الصور الى 5 سنتيمترات، ويبلغ حجم الملفات والصور والخرائط التي استحوذت عليها المجموعة، 22 تيرابايت من الصور الدقيقة.

وأعلنت تل أبيب مطلع هذا الشهر ان المجموعة نجحت في اختراق نظم ٣ شركات هندسية كبرى، وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها وهي تشمل مشاريع وخرائط وخطط وعقود وصور ومستندات.

وفي 22 اكتوبر الماضي، اخترقت المجموعة نفسها مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الإحتلال ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماء وأرقام هواتفهم وعناوينهم، الى جانب بعض الصور، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية.

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