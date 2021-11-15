الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول 'حادث إرهابي'

الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول 'حادث إرهابي'
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين إن انفجار سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا أمس الأحد كان "حادثا إرهابيا" لكن دوافعه ليست واضحة حتى الآن.

العالم ـ أوروبا

وأضافت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كان يحملها راكب قتل في الانفجار، وذكرت أنها تعتقد أنها تعرف هوية الراكب لكن لا يمكنها الكشف عنها.

وقال روس جاكسون من شرطة مكافحة الإرهاب "على الرغم من أن الدافع وراء هذا الحادث لم يُفهم بعد، وبالنظر لجميع ملابسات الحادث، فقد جرى تصنيف الانفجار على أنه حادث إرهابي. وما زالت شرطة مكافحة الإرهاب مستمرة في التحقيق".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة، عبر "تويتر"، إنها اعتقلت 3 رجال يبلغون من العمر 29 و26 و21 عاما في منطقة كيسنغتون بمدينة ليفربول في إطار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن التحقيق المشترك لا يزال جاريا.

وانفجرت سيارة، أمس الأحد، في مدينة ليفربول في بريطانيا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

روابط ذات صلة

بريطانيا..مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار سيارة في ليفربول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء أرمينيا يتهم قوات أذربيجان بانتهاك الحدود ويقيل وزير الدفاع

صيد ثمين يقع في قبضة الاستخبارات العراقية

رئيسي: العلاقات الوثيقة بين ايران وتركيا تخدم السلام والاستقرار الاقليمي

بمساندة الاحتلال الأمريكي.. "قسد" تخطف 6 مدنيين بريف دير الزور

الشرطة البريطانية: انفجار ليفربول 'حادث إرهابي'

اصابة عدد من الفلسطينيين بجراح جراء اعتداء المستوطنين بنابلس