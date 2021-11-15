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غياب الإصلاح والانهيار الشامل في البحرين

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "حديث البحرين " الضوء على المشكلة في البحرين التي ليست هي مشكلة مالية وحسب، انما هي في طبيعة النظام وتكوينه القائم على القبلية والعائلية، وبالتالي تصبح كل الحلول التي تطرح لمعالجة الأزمات مجرد محاولات ترقيعية ليس أكثر.

العالم - حديث البحرين

يتناول برنامج " حديث البحرين " مناقشة الدرسات المالية والاقتصادية التي تدق ناقوس الخطر محذرة من مستقبل قاتم في البحرين فان العائلة الحاكمة ماضية في سياستها المتغولة في الفساد والافساد.

ويبحث برنامج "حديث البحرين" في قصة كلما أشرق يوم جديد على البحرين كانت أيدي البحرينيين على قلوبهم من أن يقع الانهيارالشامل، هكذا هي البحرين اليوم والتي صنفت في تقرير قبل فترة انها من بين أغنى الدول العربية في الثروات ومقدرات البلاد ولكن ما دام الاصلاح وهما فان الانهيار الشامل واقع لا محالة.

ويلقي البرنامج الضوء على الدراسة الصادرة من معهد دول الخليج الفارسي في واشنطن، أكدت أن غياب الاصلاح المالي في البحرين يهددها بانهيار شامل، حيث تجمع البحرين بين المستويات المرتفعة من الدين الحكومي وحالة الاصلاح المالي غير المؤكدة.

كما يتناول برنامج " حديث البحرين " مناقشة ما قاله اقتصاديون أن مشكلة البحرين هي فساد العائلة الحاكمة وإدارة البلاد بذهنية الشركة المساهمة، وان النظام البحريني يبيع الوهم للمواطنين عبر مشاريع دعائية رؤية 2030 وضعت قبل أكثر من 13 عاما ولا تزال شعارا ليس أكثر.

وفيما إذاكانت البحرين أمام مشروع اصلاحي حقيقي أم مشروع اصلاحي يساوي فشل لا يتوقف أكد د.سعيد الشهابي أمين حركة أحرار البحرين بعدم رؤية أي مصداقية حول الاصلاح في البحرين ولا يوجد مايشير الى وجود أي إصلاح في أي مجال حقوقي في البحرين يتحدث عنه النظام.

ويتم مناقشة موضوع البرنامج مع ضيوف الحلقة :

- د.سعيد الشهابي أمين حركة أحرار البحرين

- الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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