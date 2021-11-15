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تعليق ناري للأمم المتحدة على جريمة الاحتلال الأمريكي بدير الزور

تعليق ناري للأمم المتحدة على جريمة الاحتلال الأمريكي بدير الزور
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

حملت منظمة الأمم المتحدة قوات الاحتلال الأمريكي مسؤولية مقتل عشرات السوريين قرب قرية الباغوز بريف دير الزور عام 2019.

العالم - سوريا

ورداً على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تسببت بمقتل العشرات من المدنيين أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق لوكالة أنباء نوفوستي ضرورة “أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الأعمال التي تؤدي إلى مقتل مدنيين”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تقرير أمس الأول أن جيش الاحتلال الأمريكي تعمد إخفاء جريمة ارتكبها بحق المدنيين في سوريا عام 2019 وأوقعت 64 ضحية من النساء والأطفال موضحة أن ضربتين جويتين متتاليتين نفذتهما القوات الجوية الأمريكية قرب قرية الباغوز بريف دير الزور بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مشيرة إلى أنها “جريمة حرب محتملة”.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه المناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين التحالف والتنظيم لاستهداف الجيش السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.

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