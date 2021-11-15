المكتب السياسي لأنصار الله: قتل الأسرى جريمة بحق الإنسانية

العالم- اليمن

وأوضح المكتب في بيان، أن أيدي تحالف العدوان ومرتزقته الجبناء في الساحل الغربي، تلطخت مرة أخرى بجريمة قتل عشرة أسرى من الجيش واللجان الشعبية، في واحدة من أبشع جرائم العدوان ومرتزقته.

وأدان المكتب واستنكر بشدة هذه الجريمة، محملاً تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، تبعات مثل تلك الجرائم بالغة السوء والوحشية، مؤكدا أنها لن تسقط بتقادم الزمن.

ولاقت جريمة مرتزقة العدوان اعدام عشرة من اسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي تنديد رسمي وشعبي كبير معتبرين في بيانات هذه الجريمة تتنافي مع الاديان السماوية والقيم الانسانية والاخلاقية واحكام القانون الدولي.