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شاهد بالفيديو .. اليابان تطرح منافسا جديدا لسيارات تويوتا

الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

كشفت دايهاتسو اليابانية عن مركبتها الجديدة التي صممت لتنافس سيارات Avanza العائلية الحديثة من تويوتا.

العالم _ منوعات

وتأتي مركبة Xenia الجديدة بهيكل ميني فان مميز التصميم مبني على منصات Xenia، طوله 4 أمتار و39 سنتيمترا، عرضه 173 سم، ومجهز بعجلات بمقاس 15 و16 إنشا.

أما قمرة السيارة فحصلت على 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 8 ركاب، وجهزت بواجهة قيادة متطورة تتوسطها شاشتان لمسيتان، واحدة كبيرة للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الصوت والعديد من خصائص المركبة، وأخرى أصغر حجما للتحكم بأنظمة التكييف وأنظمة تدفئة وتبريد المقاعد.

وزودت دايهاتسو مركبتها أيضا بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة لتثبيت السرعة على طرقات السفر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وعدة أنظمة قيادة تناسب الحركة على مختلف الطرق، فضلا عن حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح Xenia بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 106 أحصنة، كما قد تتوفر منها نسخ أقوى مجهزة بمحركات بسعة 2.0 ليتر، وستعمل هذه المحركات مع علي سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية.

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